¡No es lo que muchos piensan! Robert Farah aclaró por qué el control antidopaje dio positivo

Triste noticia para el tenis colombiano. A pesar de que María Camila Osorio y Daniel Galán brillan en el Abierto Australia, el inicio del 2020 no ha sido el mejor para el Colombian Power. En primera instancia, Juan Sebastián Cabal y Robert Farah se retiraron del ATP 250 de Adelaida por problemas físicos. Y ahora se conoció una información que ha dado de qué hablar alrededor del mundo, ya que Farah dio positivo en un control antidopaje.

La pareja número uno del ranking puso a vibrar y a celebrar al país en 2019 y con justa razón. Los colombianos se coronaron campeones de Wimbledon y US Open. Razón por la que, en esta nueva temporada, esperaban hacerse con los dos Grand Slams restantes (Australian Open y Roland Garros). Sin embargo, dicho sueño se vio truncado tras el comunicado emitido por la Federación Internacional de Tenis (ITF).

En las últimas horas, a través de las redes sociales, Robert Farah reveló cómo se enteró de lo acontecido. Asimismo, confirmó que no participará en el Abierto de Australia, que inicia el próximo 20 de enero. Razón por la que Juan Sebastián Cabal, en caso de recuperarse de su molestia en la espalda, deberá buscar un compañero para competir en el primer Grand Slam del año.

"Quiero contarles a todos una situación que me está haciendo vivir uno de los momentos más tristes de mi vida y el más triste, sin duda, de mi carrera deportiva. En este momento me encuentro en Los Ángeles, y no podré disputar el Abierto de Australia, evento para el cual me venía preparando desde el mes de diciembre. Hace unas horas la ITF me comunicó la presencia de Boldenona en una prueba que me fue realizada el pasado 17 de octubre de 2019 en la ciudad de Cali"

El tenista expresó, en el mismo comunicado, que previo a dicho control antidopaje le habían practicado unos cuantos con resultado negativo. Por eso, confía en que esta no será la excepción.

"Dos semanas antes a la prueba en mención, es decir, el 7 de octubre de 2019, se me practicó una prueba antidoping en Shanghái, la cual tuvo negativo. Y además fui testeado en por lo menos otras 15 ocasiones de manera aleatoria en el circuito internacional a lo largo del año con el mismo resultado negativo"

Lo particular del caso es que la razón del resultado positivo no fue debido a lo que algunos pueden creer. Según dijo Farah, citando al Comité Olímpico Colombiano (COC), no fue culpa de él y no es la primera vez que sucede.

"Como lo afirmó el Comité Olímpico Colombiano en el 2018, esta sustancia se encuentra frecuentemente en la carne colombiana y puede afectar los resultados de las pruebas a los atletas. Estoy seguro que esa condición es lo que generó el resultado de la prueba en cuestión"

Por último, no ocultó su indignación. Así como tampoco dejó de agradecerle a todos y cada uno de los que han estado junto a él apoyándolo en cada momento y más en este caso tan fuerte para su carrera y vida.

"Con mi equipo, y un grupo de asesores, estamos indignados sobre los pasos a seguir en un proceso que pretendemos demuestre que nunca he utilizado algún producto que atente contra el juego limpio y la ética que caracteriza al deporte y especialmente al tenis, actividad que amo y a la que le debo mis momentos más felices. Estoy tranquilo y confiado en los resultados de este proceso ya que siempre he actuado con rectitud y honestidad en mi vida. Agradezco a Sebas, a mi familia, a Colsanitas, a los miembros de mi staff, y a todos los colombianos por su apoyo en este momento. Trabajaré más fuerte que nunca para volver a las canchas en el menor tiempo posible"

Cabe resaltar que el Comité Olímpico Colombiano (COC) ya había aclarado el tema de la Boldenona. En dicho comunicado anexaron estudios e hicieron un llamado para que no se aplicara ninguna sanción en caso de que un deportista colombiano diera positivo en este caso en particular.

"El Comité Olímpico Colombiano (COC) en razón a los estudios y documentos recientes emitidos por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) alerta sobre la presencia de la sustancia prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) “Boldenona” en el ganado vacuno del país. Dicha sustancia es vendida de forma libre en Colombia bajo prescripción veterinaria y es utilizada de forma frecuente en el ganado vacuno que posteriormente es sacrificado para su procesamiento, venta y distribución.

En dicho estudio, se comprueba que en 1 de cada 4 muestras de residuos del ganado vacuno, se encuentra dicha sustancia, además que de acuerdo al ICA, existen 59 productos donde se utiliza la Boldenona para su uso veterinario en Colombia, lo cual es un número bastante significativo.

Al ser Colombia uno de los pocos países de la región que legalmente autoriza la distribución de agentes anabólicos como es la Boldenona de acuerdo al artículo 9, numeral 5 de la Resolución 1167 de 2010 expedida por el ICA, es obligación del COC alertar y prevenir a los atletas ya sean profesionales o aficionados, tener el más diligente cuidado con los alimentos que consumen en territorio Colombiano, en especial con la carne de vaca.

Este comunicado se hace con el fin de informar este suceso a los atletas, toda vez que las sanciones establecidas por el Código Mundial Antidopaje en caso que se encuentre una sustancia prohibida dentro de su cuerpo como lo es la Boldenona, conlleva a una sanción de cuatro años de acuerdo a la normatividad vigente"

