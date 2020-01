Real Madrid vs. Valencia: ¡se abre la exótica Supercopa de España en Arabia Saudita!

Un nuevo torneo, con nuevas ilusiones. Aunque Real Madrid no ganó ningún título el año anterior, tendrá la oportunidad de ser supercampeón de España, producto del nuevo formato del certamen. Ahora, la Supercopa de España se definirá con un 'final four', a diferencia de como se jugó toda la vida, enfrentando al campeón de la Liga contra el de Copa. El link para ver EN VIVO Real Madrid vs Valencia GRATIS lo encuentra más abajo.

Los dos monarcas, Barcelona y Valencia, por supuesto participan. A ellos se le suman el segundo de la liga y el finalista de la copa. Al ser el finalista el Barsa, el tercero de la Liga se vio favorecido, en este caso el Real Madrid.

Además, el torneo se disputará en Arabia Saudita. El país asiático pagó más de 40 millones de euros por año para quedarse con el torneo durante tres temporadas. A pesar de las críticas sociales y políticas, los árabes organizarán la competencia.

En lo futbolístico, Real Madrid viajó a Yeda sin su tridente titular. Karim Benzema, Eden Hazard y Gareth Bale, todos por lesión, son baja al menos para el juego ante Valencia.

Quien retorna es James Rodríguez, colombiano que no tiene minutos desde octubre. Tras ocho entrenamientos a la par del equipo, incluso puede ser titular.

EN VIVO Real Madrid vs Valencia GRATIS ONLINE Supercopa de España

Día: 8 de enero

Hora: 2:00pm

Canal: DirecTV Sports (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)