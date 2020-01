La historia completa tras el fichaje por un día de Jean Paul Pineda en club colombiano

Jean Paul Pineda vuelve a Chile. El goleador del Torneo Clausura 2015, cuando defendía a Unión La Calera, fue oficializado este lunes como nuevo refuerzo de San Luis, tras jugar durante el 2019 en el Atlético Bucaramanga de Colombia.

Hasta ahí, nada raro, salvo por el hecho de que el sábado había sido anunciado como flamante fichaje del Deportivo Pasto. Este club cafetero, a través de un comunicado, explicó que la intempestiva salida del delantero chileno se debía a "problemas de índole personal y familiar".

Eso es cierto… en parte. El atacante se casó en diciembre y por eso la pareja quiere estar cerca de los suyos.

Sin embargo, en la repentina decisión también influyeron bastante los inconvenientes que tuvo en su ex equipo. "Me deben tres meses de sueldo, estamos en trámites para que se pongan al día. No quería que me volviera a pasar algo similar", cuenta el atacante a El Gráfico Chile.

Más allá de lo anterior, tuvo una buena experiencia futbolística en el fútbol colombiano. "Jugué mucho allá, fui muy feliz, pero a nadie le gusta que no le paguen por hacer su trabajo", cierra.

En su paso por los Leopardos, el ex Colo Colo disputó 15 partidos y anotó cuatro goles. Con esos antecedentes llega a Quillota.