Hernán Barcos despeja las dudas: "Hay conversaciones con la U, pero nada concreto todavía"

El delantero argentino Hernán Barcos, actualmente sin club tras defender a Atlético Nacional de Colombia, está agarrando fuerzas para convertirse en el nuevo refuerzo de Universidad de Chile.

El atacante de 35 años reconoció que existen acercamientos con los azules, luego que el propio director deportivo de Azul Azul, Rodrigo Goldberg, reconociera que Barcos está en la lista de candidatos para convertirse en el nuevo '9' laico.

En conversación con radio ADN, el ex Palmeiras y Gremio reconoció que "todavía no hay nada concreto. Estamos conversando con mis hermanos y la Universidad de Chile, pero no hay nada concreto por ahora. Cuando haya algo más seguro hablemos tranquilos y sin problemas".

La lista para convertirse en el centrodelantero de la U para el 2020 es encabezada por Tobías Figueroa, quien el año pasado defendió a Deportes Antofagasta, sin embargo en el norte rechazaron la primer oferta por el argentino luego que la U solo ofreciera 100 mil dólares por el préstamo.