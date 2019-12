Carlos Queiroz envió un mensaje de navidad a los colombianos, pero...¿antes les salió a deber?

El arribo del portugués como nuevo director técnico de la selección Colombia generó toda clase de reacciones. En principio, muchos estuvieron a favor. Sin embargo, con el paso de los partidos, el panorama cambió. Eso sí, más allá de ello, el estratega ha demostrado su compromiso y amor por la Tricolor. De hecho, Carlos Queiroz envió un mensaje de navidad a los colombianos.

El balance en los últimos encuentros no fue el mejor para el combinado patrio. Aunque el cuadro nacional venció a Ecuador y Perú, el rendimiento no convenció. Además, en los anteriores juegos había perdido 0-3 contra Argelia y empatado frente a Chile, Venezuela y Brasil. Razón por la que, los hinchas esperan que, para las eliminatorias, el panorama mejore.

Carlos Queiroz envió un mensaje de navidad a los colombianos y ¿les salió a deber?

A través de las redes sociales, el entrenador se pronunció. Allí, no dudó un segundo en dedicarle unas palabras "a los colombianos, a los aficionados del fútbol y a los jugadores de la Selección". Además, les deseó lo mejor de cara a lo que se viene.

Feliz Navidad a todos los colombianos, a los aficionados del fútbol ​​y en particular a nuestros jugadores de @FCFSeleccionCol. Que sea un momento de felicidad, salud y paz. Y que el año nuevo pueda confirmar los mejores deseos de prosperidad, triunfos y éxitos. ¡Feliz navidad! — Carlos Queiroz (@Carlos_Queiroz) December 24, 2019

Unos cuantos le agradecieron al estratega. No obstante, la mayoría de los seguidores le exigieron no solo títulos para el 2020, sino que juegue con un '10' en la titular. Recordemos que, hasta el momento, el entrenador no ha hecho uso de ese planteamiento con un mediocampista creativo.

Para el 2020 le toca ganar una copa si o si… — Sebastián 🌐 (@sebastian7w) December 24, 2019

Juega con un10 armador de juego cuando juegues de local. Aléjate de los periodistas deportivos colombianos, no le des exclusiva a ningún medio de comunicación colombiano — cisnenegro (@jairlugo2006) December 24, 2019

Feliz navidad, hay que ganar la copa América y clasificar al mundial de Qatar. — Oscar Infante (@OscarInfante) December 24, 2019

Demuestre lo que sabe porque hasta el momento esta en deuda profe….. Coma mucho jamón serrano de bellota…….jajajajaja — cesar pedraza (@systemplusve) December 24, 2019

Centra tus esfuerzos en ganar la Copa América, un título menor para una selección de primer nivel. Pero con eso pasas a la historia en un país como Col. Dale, también habla menos y haz más! 👍 — chigüi (@andrescadavidb) December 24, 2019

Acuérdese que estamos entre las 10 mejores selecciones del Mundo Ya es hora de Ganar Algo Feliz Navidad !!! — Marpa (@MarioPa82117991) December 24, 2019

