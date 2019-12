Cabal y Farah hablaron sobre la llegada de Alejandro Falla como nuevo capitán de la selección Colombia

Se estrenó el nuevo formato de Copa Davis y ustedes tuvieron la posibilidad de disputarlo, ¿qué opinión les dejó, teniendo en cuenta que una de las grandes críticas fue la sobrecarga de partidos, de la cual no fueron ajenos?

Robert Farah: Me gustó bastante porque fue mucho más dinámico y hay cosas muy positivas. Sin embargo, se deben revisar los horarios de juego, porque los partidos se terminaban muy tarde. Claramente, ellos se dieron cuenta y espero que el próximo año sea diferente porque, por ejemplo, terminamos jugando compromisos a la 1:00 a.m. o 2:00 a.m. y eso no está bien. Respecto a la sobrecarga de partidos, es muy cierto. Terminamos el torneo de Maestros, donde nos fue regular-normal, pero llegamos hasta semifinales. Eso nos obligó a llegar el domingo a Madrid y jugar, nuevamente, el lunes, lo que tampoco es lo más óptimo. Aunque también soy consciente de que la suerte del cuadro fue la que nos llevó a saltar rápido a la cancha.

Colombia clasificó por primera vez en su historia al grupo mundial de la Copa Davis, ¿cómo fue esa experiencia?

Juan Sebastián Cabal: Espectacular. Fue algo muy lindo y siempre será maravilloso ver el nombre de Colombia junto a todas las potencias del tenis a nivel mundial. Es un espacio que se ha ganado con trabajo y el resultado de un proceso de mucho tiempo. Muy honrados de haberlo logrado. Además, la responsabilidad de mantenerse ahí y no perder el cupo es genial. Por eso se debe apostar a la ilusión y las ganas de estar entre los mejores. Vamos por buen camino. Todo fue positivo. Lo que se consiguió para el tenis colombiano en 2019 fue espectacular.

Alejandro Falla será el nuevo capitán de la selección Colombia de tenis en reemplazo de Pablo González, ¿habrá cambios?

Robert Farah: Copa Davis es solo dos semanas al año. Los procesos, en realidad, los llevan los mismos jugadores a través de lo que hagan a lo largo de su temporada y nada más. Alejandro puede supervisar los procesos y seguir los pasos de cada uno, más no influir en ellos. De seguro, Alejandro estará muy envuelto y atento a lo que será nuestro año y el de los demás jugadores. Es así como, a final de cuentas, todos tendrán que trabajar duro y sacar a relucir su mejor nivel tenístico para darle alegrías a Colombia y ganarse un lugar en el equipo.

En marzo de 2020, en el Palacio de los Deportes, Colombia medirá fuerzas ante Argentina por la permanencia en el grupo mundial de la Davis, ¿qué se deberá hacer para revertir el historial, que está 0-3 en contra?

Juan Sebastián Cabal: Ganar, nada más. Ganar los tres puntos. No mentiras, siempre habrá una primera vez y vamos a hacerlo. Tenemos el equipo, confiamos en nosotros y en las habilidades con las que contamos, sabemos que podemos hacerlo, vamos a jugar de locales y tenemos mucho por dar. En casa tenemos un buen récord. De hecho, hemos perdido pocas veces y cuando pasó fue contra jugadores de talla y categoría mundial, incluso ganadores de Grand Slams. Será una serie muy pareja, pero sabemos que la podremos superar.

