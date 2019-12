Simón Gómez Ortíz, la gran promesa de la vela que va por una medalla en los Olímpicos París 2024

Fue elegido como mejor deportista del año Accord y ganó plata en los premios Altius como promesa del 2019, ¿esperaba tan importantes reconocimientos con tan solo 18 años

Ambas distinciones me hicieron muy feliz. Esto se lo dan a los deportistas no solo por sus títulos, sino también por su esfuerzo, que es lo que la gente no ve, todo lo que se entrena, la preparación previa a cada campeonato, los sacrificios y demás. Este año entrené muchísimo y le he dedicado mi vida al deporte. Por eso, esos reconocimientos me hacen sentir que sí ha valido la pena tanta entrega.

¿Qué sensación le generó haber estado nominado junto con figuras como Anthony Zambrano, Giovanny Urshela, Egan Bernal, Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, entre otros

Fue una locura. Me hizo sentir que estoy conectado con el mundo de los deportistas colombianos. Eso me motiva muchísimo para lo que viene en el 2020. Estar al lado de ellos, que son grandes figuras, es único y un privilegio bastante grande.

Después de coronarse campeón del Mundial Juvenil por segunda ocasión consecutiva, ¿ya piensa en ascender de categoría y codearse con los grandes de la Vela?

Este fue mi último año en la juvenil. Ahora, se viene la Sub-21 y los abiertos. La preparación no cambiará mucho, pero el nivel sí será más alto. Allí, participa cualquier deportista sin importar la edad y hasta van deportistas de Olímpicos. Además, para el 2020, empiezo mi proyecto olímpico oficial con miras a París 2024. Seguiré compitiendo en Colombia, de pronto me vaya a vivir a otro país. Cada paso debo pensarlo bien y tomarlo con calma. Probaré muchas modalidades, ya que en la vela hay varios tipos de barcos. Así que lo intentaré.

