Finalizó el fútbol profesional colombiano en 2019 con dos campeones de altura. En el primer semestre, los tiburones sumaron su segundo título consecutivo, mientras que en la otra mitad del año, los escarlatas se coronaron y volvieron a sumar una estrella después de varios años. Fue justamente tras lo acontecido en dicho compromiso que la Dimayor impuso duras sanciones al América por malos comportamientos en la final contra Junior.

La última vez que los diablos rojos gritaron 'campeones' fue en 2008. Allí, se impusieron 4-1 sobre Independiente Medellín. Razón por la que, los hinchas no dudaron un segundo en celebrar a rabiar. De hecho, miles de aficionados invadieron la cancha del estadio Pascual Guerrero luego del pitazo final tras la victoria ante el Junior de Barranquilla, siendo esa una de las causantes de algunas sanciones.

Los castigos son varios. En el comunicado emitido por Dimayor informaron las diversas razones por las que serán sancionados. Por un lado, por incumplir las disposiciones reglamentarias y protocolarias. Asimismo, por conducta impropia de los espectadores y, por último, debido a la presencia del Presidente del club en las inmediaciones del campo de juego.

"Se habrá de sancionar al América de Cali S.A. con nueve millones ochocientos diecisiete mil quinientos doce pesos ($9.817.512,oo) de multa por no cumplir las disposiciones reglamentarias y protocolarias aplicables al permitir el ingreso y la presencia de una cámara no autorizada en las inmediaciones del terreno de juego y no seguir las disposiciones de la premiación Liga Aguila II 2019.

América de Cali S.A. sancionado con siete millones trescientos sesenta y tres mil ciento treinta y cuatro pesos (7.363.134,oo) de multa y dos (2) fechas suspensión de la plaza en la que oficie como local por conducta impropia de los espectadores en el partido de vuelta de la final de la Liga Aguila II 2019 (Art. 84 del CDU de la FCF).

América de Cali S.A. sancionado con cuatro millones noventa mil seiscientos treinta pesos ($4.090.630,oo) de multa por la presencia del Presidente Ejecutivo del América de Cali S.A. en las inmediaciones del campo de juego 30 minutos antes del inicio del partido de ida de la final de la Liga Aguila II 2019 contra el Club Deportivo Popular Junior F.C. S.A. (Art. 78 – F del CDU de la FCF)"

DIMAYOR informa 🔴 RESOLUCIÓN NO. 058 DE 2019

Mediante la cual se informan las sanciones de la #LigaAguila II – 2019 y #TorneoAguila 2019. Toda la información aquí 👉🏽 https://t.co/0Gpb6GGrAk pic.twitter.com/8g7yLfttXw — DIMAYOR (@Dimayor) December 17, 2019

