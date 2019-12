Hinchas del fútbol colombiano se burlaron de Nacional por el premio de consolación que recibió

El estadio Pascual Guerrero fue el epicentro del partido definitivo de la Liga Águila 2-2019. Allí, América de Cali se impuso 2-0 sobre el Junior de Barranquilla con goles de Michael Rangel y Carlos Sierra. Sin embargo, en medio de la celebración hubo un premio que llamó la atención, ya que se entregó por primera vez en la historia. Y es que Atlético Nacional ganó la Copa del Respeto 2019.

Cabe resaltar que previo al inicio de la final de vuelta entre escarlatas y tiburones, habían anunciado la entrega del premio. No obstante, entre la locura que se vivió en Cali no se aclaró quién había sido el ganador. Eso sí, horas después revelaron el nombre del afortunado club.

En la final de la Liga Aguila vamos a entregar la primera Copa del Respeto. Juguemos limpio dentro y fuera de la cancha.

¿Qué equipo se la llevará? pic.twitter.com/MdTFmUuucD — Cerveza Aguila (@CervezaAguila) December 6, 2019

– ¿Y existen los premios de consolación?

– pues… 🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/gbzsdJSo43 — Pilar Velásquez V. (@pilarvelasquezv) December 7, 2019

Atlético Nacional ganó la Copa del Respeto y los hinchas del FPC se burlaron

Dicha distinción se le entregó al equipo verdolaga con el objetivo de exaltar el 'fair play'. La elección la realizaron la Dimayor y la entidad patrocinadora del fútbol profesional colombiano. Sin embargo, no solo algunos no estuvieron de acuerdo con la decisión de que fuera Atlético Nacional, sino que además las burlas no se hicieron esperar. A través de las redes sociales, cientos de hinchas se pronunciaron y generaron risas.

Escuché esto y no pude evitar pensar en ti, @pilarvelasquezv… 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/FshtagAaQV — Paula Fresneda Gómez (@PauFresneda) December 7, 2019

¿Nos dieron la “Copa del respeto”? No, viejo, mi club puede ser galardonado como el más cebollita pero nunca por eso. Me niego. Rechacémoslo, @nacionaloficial — Julián (@JulianJR_8) December 7, 2019

La copa del respeto da cupo a….? 🤔🤣 — Juan Esteban Giraldo (@JuanesGiraldo89) December 7, 2019

JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJ pero como vas a ganar la copa del respeto — Cocho (@LuisMier17) December 7, 2019

Y decían que no ganamos nada en 2019. Je, se olvidaban de la copa del respeto. https://t.co/gsVzezT9GR — Geo (@ElMismoGeo) December 8, 2019

A los 6 puntos en la tabla de repasos ahora hay que sumarle la copa del respeto, tremendo año de @nacionaloficial pic.twitter.com/scIGVOvMDy — Daniel Capera (@DanielCapera) December 8, 2019

Dizque la "Copa del respeto". Es como ver a tu enemigo ganándose el Baloto, mientras vos te ganás un chance de $100.000. — Jaime Andrés. (@Jimmyporfavor) December 8, 2019

La copa del respeto tenían que regalársela a @nacionaloficial como siempre y esta copa nació muerta. Se la dieron al equipo con el DT que insultó a los árbitros, rivales, a la prensa, hinchas y por todo eso fue sancionado 3 meses. Una prueba más que en @Dimayor todo puede pasar. — Otto Gutierrez (@OttoGutierrez) December 8, 2019

El Nacional es tan bravo pa robar, que roba hasta sin jugar. Dizque "‘La Copa del Respeto’ para exaltar su ‘fair play’", que sigue? La ley Andrés Felipe Arias para premiar a los ladrones? Ah no, esa también ya está en trámite. https://t.co/XpgmX2aUBP — Jhon Silvio Bohórque (@jhon_silvio) December 8, 2019

