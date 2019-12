¿Usan a Pékerman para campaña sucia en la elección de Boca Juniors?

José Pékerman sigue en el sonajero de muchos equipos. Aunque desde que dirigió a la Selección Colombia no ha vuelto a sentarse en algún banquillo, el gaucho está listo para el ruedo, aunque no se sabe dónde.

Sin embargo, en plena campaña electoral de Boca Juniors, un candidato a presidente lo nombró y quiere que sea el reemplazante de Gustavo Alfaro. Se trata de Jorge Gribaudo, el apadrinado por el actual presidente, Daniel Angelici, y por Jorge Macri. El aspirante admitió que gusta Pékerman y que hablarán con él.

"No he hablado con él, pero me gustaría contarle cuál es mi proyecto y poder tener una conversación. Es alguien con quien tengo muchas ganas de sentarme a hablar", aseguró Gribaudo.

¿Usan a José Pékerman para campaña sucia en la elección de Boca Juniors?

No obstante, trascendidos de prensa hablan de que aunque Pékerman tiene ganas de dirigir, no quiere hacerlo en Argentina.

Por tal motivo, desde lados opositores, aseguran que el oficialismo usa el nombre de Pékerman para conseguir votos. Los comicios se celebrarán el domingo 8 de diciembre.

En las listas de oposición destacan exfutbolistas como Juan Román Riquelme y Jorge Bermúdez, quienes participan en la disputa.

