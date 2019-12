Nueva era en Millonarios. Alberto Gamero asumió como el entrenador del club y piensa en volver a hacer de los embajadores un club protagonista. Por eso, aunque sabe que cuenta con el respaldo de la afición y los jugadores, sabe que necesita refuerzos.

Por ahora, el exentrenador del Deportes Tolima analiza a los futbolistas de su plantilla. No obstante, ya piensa en una incorporación y le pidió a los directivos albiazules que inicien gestiones para contratarlo.

El primer refuerzo que quiere sí o sí Alberto Gamero para Millonarios

Se trata de Alex Castro, atacante por banda al que supo dirigir en el Tolima. Sin embargo, los derechos deportivos del extremo pertenecen al Deportivo Cali.

Al jugador le interesa el desafío que le presenta Millonarios. No obstante, el Cali no pretende dejar ir a uno de las revelaciones del 2019, al menos no de manera sencilla.

Las conversaciones entre ambos clubes ya iniciaron, aunque están muy precarias por el momento. Millonarios no está en una situación boyante, que le permita hacer un gran esfuerzo por contratarlo. Sin embargo, la insistencia de Gamero hace que el club embajador puje hasta donde más pueda.

Siga a Publimetro Colombia en Google News

También le puede interesar: