¿Premio consuelo? Cristiano dejó de ir al Balón De Oro para recibir este galardón

Cristiano Ronaldo es un ególatra. No lo decimos acá, lo dice el mundo entero. Aunque se destacan sus virtudes dentro de la cancha, donde es un 'killer' que hace temer a los rivales, fuera de ella algunos gestos no gustan.

Por ejemplo, no asistir a las galas de los premios donde tiene la certeza de que no va a ganar. Fue el caso del Balón de Oro 2019, que quedó en manos de Lionel Messi. Sin embargo, resultó más sorpresivo e indignante la razón por la que no asistió.

En muchos otros años, CR7 no asistió a las galas alegando partido entre semana. En esta ocasión, la Juventus no tiene actividad, por lo que pudo ir a París si así lo desease.

Cristiano Ronaldo dejó de ir a la gala del Balón de Oro

Sin embargo, el portugués prefirió ir a otra gala que se celebró al mismo tiempo, pero en Italia. Allí se entregaron los premios a los mejores futbolistas del fútbol italiano. Además, Ronaldo fue galardonado como el mejor jugador de la pasada temporada.

En la gala fue revelado el once ideal del calcio, en el que se destacó Duván Zapata, del Atalanta. Los demás fueron Handanovic (Inter); Cancelo (ex Juventus), Chiellini (Juventus), Koulibaly (Nápoles), Kolarov (Roma); Pjanic (Juventus), Barella (Cagliari/Inter), Ilicic (Atalanta) y Quagliarella (Sampdoria).

Siga a Publimetro Colombia en Google News

También le puede interesar: