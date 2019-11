Newell's vs. River Plate: ¿Cicatrizó la herida de Lima?

Luego del golpe más duro sufrido en lo que va del año, River Plate salta a escena una vez más. El rival será Newell's Old Boys de Rosario. Sí, con los mismos colores que Flamengo. Ese será el demonio que deberá exorcizar el equipo de Marcelo Gallardo para continuar prendido en la Superliga. El link para ver EN VIVO Newells Old Boys vs River Plate GRATIS ONLINE lo encuentra más abajo.

Con la herida abierta de la final de Libertadores perdida en Lima, el equipo del Muñeco debe enfocarse. Sin embargo, lejos de tener una semana de calma mientras pasa el dolor, hubo furia en el entrenador. Gallardo habló y manifestó su molestia por la venta de Exequiel Palacios al Bayer Leverkusen. Lo que le enojó al DT fue la filtración de la confirmación del negocio.

Además, sin anunciar si se queda o se va, Gallardo teme que muchos otros futbolistas emigrarán. En la vitrina están Lucas Martínez Quarta y Nicolás De La Cruz. El primero es pretendido por el Inter de Milán, mientras que el uruguayo es sondeado por el Manchester City.

Por su parte, Newell's quiere sumar para seguir huyéndole al descenso.

EN VIVO Newells Old Boys vs River Plate GRATIS ONLINE

Día: 30 de noviembre

Hora: 21:45hrs Argentina // 19:45 Colombia

Canal: TNT Sports (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)