Alianza Petrolera vs América de Cali: Ninguno quiere toque de queda

La final del fútbol colombiano está a la vuelta de la esquina. A falta de dos jornadas, todos los equipos continúan en carrera por alcanzar un cupo y tal parece que nada se decidirá hasta último momento. Junior, en el cuadrangular A; y Santa Fe, en el B, corren con una mínima ventaja. El link para ver EN VIVO Alianza Petrolera vs América de Cali GRATIS ONLINE lo encuentra más abajo.

América de Cali también está en pelea, pero para soñar deberá ganar en Barrancabermeja, a Alianza Petrolera.

Por su parte, Santa Fe ante el Deportivo Cali es el clásico del otro grupo. Sin embargo, los incidentes que sucedieron en Bogotá obligaron a trasladar el partido de sábado a domingo.

No obstante, la Dimayor decidió mantener el horario del partido entre Alianza Petrolera y América de Cali, en día sábado. Aún así, no hay una combinación de resultados que garantice un finalista en esta fecha, por lo que no se malogra la paridad deportiva.

Quien gane, quedará líder del cuadrangular y con pie y medio en la final.

EN VIVO Alianza Petrolera vs América de Cali GRATIS ONLINE

Día: 23 de noviembre

Hora: 6:00pm

Canal: WIN Sports (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)