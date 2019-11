Los once titulares de River Plate vs Flamengo en la final de la Copa Libertadores

Marcelo Gallardo no tiene nada que ocultar. El entrenador de River Plate prefirió no jugar al misterio y confirmó la formación con la que El Millonario intentará conseguir la quinta Copa Libertadores. Desde cuartos de final en adelante, el Muñeco consiguió un equipo base y en ellos confiará para lograr la proeza. La Alineación de River Plate vs Flamengo Final Copa Libertadores la encuentra más abajo.

Presión, intensidad y paladar negro: la propuesta de Gallardo

El Muñeco sabe que para ganar la Copa Libertadores no solo cuenta la técnica, sino que pesa mucho más el temple. Sus

equipos entrenan el roce y son inteligentes para cortar el juego cuando pierden la pelota.

La intención del entrenador es presionar la salida del rival, por eso pone tres jugadores en segunda línea del mediocampo, aunque Exequiel Palacios suele darle manos a Enzo Pérez, acostumbrado a jugar en el centro del campo y ser la salida limpia del equipo.

Arriba, Borré y Suárez son los encargados de no permitir que salga con pelota dominada. Los defensores, sobre todo Pinola, intentan acortar metros y conectar líneas con pases entre líneas.

Alineación de River Plate vs Flamengo Final Copa Libertadores

Armani; Montiel, Martínez Quarta, Pinola, Casco; Pérez; Fernández, Palacios, De La Cruz; Suárez y Santos Borré.

