(VIDEO) Mujer arriesgó la vida para salvar a koala de las llamas en incendio en Australia

Un dramático video en que una mujer arriesga su propia vida para salvar a koala de las llamas en incendio en Australia ha recorrido el mundo durante las últimas horas.

En el registro dado a conocer por CBS News se ve como Toni Doherty no dudó en avanzar hacia el animal en medio del fuego en la región de Nueva Gales del Sur, logrando rescatarlo.

Incluso, se sacó su camiseta para poder envolver al koala y sofocarlo de las heridas, mientras este gemía de dolor por las graves quemaduras con las que quedó.

Otras personas llegan al lugar posteriormente para ayudar al animal, al cual enrollan en una manta y le dan agua, mojando además su cuerpo.

El koala, el cual fue bautizado como Lewis, fue llevado posteriormente a un hospital manejando por la organización Conservación de Koalas de Australia en Port Macquarie, lugar al que luego fue la mujer para ir a visitar a su nuevo amigo.

De acuerdo a las estimaciones, se cree que más de 350 koalas han muerto producto de los incendios forestales que afectan a la nación oceánica, los cuales ya han consumido más de 575.000 hectáreas, según informes de las autoridades.

AUSTRALIA FIRES: One woman saved a koala badly burnt in the country's bush fires by taking the shirt off her back and wrapping the animal in it https://t.co/NmXTfessYB pic.twitter.com/Fn0cb1N0GR

— CBS News (@CBSNews) November 19, 2019