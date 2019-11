¿Le soltó la mano? Carlos Antonio Vélez se mostró inflexible con Queiroz

Si hay un periodista que ha defendido a Carlos Queiroz a diestra y siniestra es Carlos Antonio Vélez. Sabidas son sus discrepancias con el ciclo de José Pékerman, por lo que su apoyo incondicional parecía más que nada un ataque a la gestión anterior, que un aplauso a la presente.

Sin embargo, a minutos de enfrentar a Ecuador en Nueva Jersey, el 'Profe' parece que le soltó la mano al Míster. En el programa Planeta Fútbol de WIN Sports admitió que el equipo no le gusta desde la Copa América para acá.

Carlos Antonio Vélez se mostró inflexible con Queiroz

“Los respaldos no son incondicionales de mi parte. Desde el punto de vista estadístico no tengo nada que discutir, desde el punto de vista futbolístico sí. Porque en estos últimos amistosos no se ha jugado como en la Copa América, pero resulta que en la Copa América a mi me dieron un aviso de que todo esto puede funcionar bien. Si mañana falla, yo me voy a la oposición y a este señor habrá que cambiarlo”, aseguró con vehemencia Vélez.

Al periodista no le gustó la conferencia de prensa previa y afirmó que Queiroz es políticamente correcto. "Él le dice a la gente lo que la gente quiere oír".

Por último, Vélez dijo que aunque apoya a Queiroz, pero no se inmola por él, no quiere que vuelva el toque toque. “Quiero jugar más rápido. Quiero ser europeo, uno tiene que evolucionar”.

