El enojo de Egan Bernal con Mauricio Silva, al que acusa de usar su imagen

A Egan Bernal le cambió la vida en 2019. Su triunfo en el Tour de Francia lo encumbró en el deporte nacional y mundial. A partir de allí, numerosos productos tuvieron su imagen. Souvenirs, productos y demás, comenzaron a llevar la imagen del conquistador de Francia.

Así como un libro que escribió el reconocido escritor, columnista y editor del diario El Tiempo, Mauricio Silva. 'Egan, el campeón predestinado', es el nombre del libro que con orgullo anunció el autor en redes sociales.

Sin embargo, lo que no vio venir el escritor fue el disgusto del mismísimo Egan Bernal. El ciclista de Zipaquirá aprovechó Twitter para responderle a Silva.

El enojo de Egan Bernal con reconocido escritor colombiano

"Don Mauricio Silva, personalmente no me parece bien que se haya aprovechado de mi imagen y mi nombre para su beneficio, sin siquiera informarnos que estaba haciendo un libro llamado “EGAN” Hasta ahora me entero de esto y de mi parte lo veo muy mal", le dijo el ciclista.

Don @msilvaazul personalmente no me parece bien que se haya aprovechado de mi imagen y mi nombre para su beneficio, sin siquiera informarnos que estaba haciendo un libro llamado “EGAN”

Hasta ahora me entero de esto y de mi parte lo veo muy mal. — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) November 17, 2019

Ahora, el escritor le respondió y con amabilidad afirmó que Bernal sí tenía conocimiento de la realización del libro. Silva manifiesta que por chats le avisó e incluso puso las fechas del diálogo.

Estimado, @Eganbernal,

Lamento mucho su malestar. Sin embargo, jamás tuve la intención de molestarlo, sobre todo porque por chat, la única vía de comunicación que a lo largo de meses hemos tenido –y que usted me indicó–, sí les avisé de la elaboración de este texto (hilo). — Mauricio Silva G. (@msilvaazul) November 18, 2019

Luego de la explicación, Egan Bernal no respondió y la discusión quedó hasta ahí, por el momento.

