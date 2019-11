¡Aún hay vida! Cabal y Farah se aferran a un milagro para clasificar a 'semis' del Torneo de Maestros

Los colombianos no levantan cabeza en Londres. Luego de tocar el cielo con las manos, al ganar Wimbledon y el US Open, al mismo tiempo que alcanzaron la cima del ranking mundial, Juan Sebastián Cabal y Robert Farah no han logrado sobresalir en Londres.

La pareja número uno del tenis mundial volvió a perder en el Torneo de Maestros. En esta ocasción, cayó ante la dupla del holandés Jean-Julie Rojer y el rumano Horia Tecău. Razón por lo que los rumores en torno a su complicado torneo no se hicieron esperar. Y es que, casualidad o no, todo se derrumbó luego del escándalo en el que se vieron envueltos por la exclusión de Nicolás Mejía del equipo que representará a Colombia en la Copa Davis.

Pero Cabal y Farah no se dan por vencidos y quieren dejar claro que su fortaleza mental es igual o más grande que su excelente nivel tenístico. Por eso, se aferran a la última esperanza de clasificar a semifinales.

No es tan imposible: hagamos cuentas…

En primera instancia, el Colombian Power deberá ganar sí o sí en dos sets corridos. Posteriormente, pondrán su fe en Nicolas Mahut y Pierre-Hugues Herbert, quienes pasarían de verdugos a salvadores. Los franceses también tendrán que vencer a Rojer y Tecău en dos sets.

En caso de darse dicha combinación, se presentará un triple empate. Allí, todo se definirá por sets ganados y perdidos.

