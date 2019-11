Revelan por qué los jugadores del Real Madrid se quejan de James Rodríguez

James Rodríguez vive un presente para el olvido en la casa blanca. A pesar de su excelente rendimiento en el terreno de juego, el mediocampista no es titular. De hecho, en repetidas ocasiones, Zinedine Zidane lo ha dejado afuera de la convocatoria. Razón por la cual los cuestionamientos no se han hecho esperar.

Sin embargo, todo se aclaró. Según escribió Alfredo Relaño, el colombiano no es visto con buenos ojos en el camerino del Real Madrid. Asimismo, el periodista reveló la razón por la que llueven quejas por parte de los jugadores contra James y Bale. Así lo informó Carlos Antonio Vélez en su programa ‘Palabras Mayores’.

“Alfredo Relaño, quien fue director de AS durante mucho tiempo, glosó sobre James y Bale. Esto lo hizo después de la excelente presentación del Real Madrid. Allí, escribió lo siguiente: ‘con todo eso el Madrid sale muy fortalecido de Ipurúa y también Zidane, que en la víspera se puso de mal humor al ser requerido de explicaciones por James y Bale, quienes juegan a la escondida con él y no deberían dejarlo solo en esto. La situación llegó al punto en que se exige una explicación del club para que Zidane se ahorré esos sofocos. En todo caso, bien están afuera pienso que dos jugadores que no quieren colaborar, lo que hacen es enredar y sus compañeros ya no se recatan en quejarse en privado de su actitud. Hay una mejor atmósfera en el grupo si ellos andan por ahí viviendo su vida’. Mejor dicho en el vestuario a ambos los miran de reojo y se sienten mejor sin James y Bale”

