Calendario del cuadrangular B de la Liga Águila 2019 ((Días y horarios confirmados))

En noviembre se siente que viene diciembre. Así lo saben los ocho equipos de la Liga Águila, que esperan llegar al Día de las Velitas compitiendo para quedarse con el título de campeón de Colombia.

Por otra parte, en el grupo B habrá tres de los denominados grandes, como lo son América de Cali, Deportivo Cali e Independiente Santa Fe. Junto a ellos, el novel Alianza Petrolera querrá demostrar que aunque no haya probado lo que es salir campeón de Colombia, no será una perita en dulce.

Los cuadrangulares finales se extenderán por todo noviembre, dejando a cada ganador de grupo depositado en la gran final, que se disputará el 3 y el 7 u 8 de diciembre, según manifestó la Dimayor el día del sorteo.

Calendario del cuadrangular B de la Liga Águila

Fecha 1

Santa Fe vs. América (sábado 9/nov, 5:00pm)

Alianza Petrolera vs. Deportivo Cali (domingo 10/nov, 7:30pm)

Fecha 2

Deportivo Cali vs. Santa Fe (miércoles 13/nov, 8:30pm)

América vs. Alianza Petrolera (jueves 14/nov, 8:30pm)

Fecha 3

Santa Fe vs. Alianza Petrolera (domingo 17/nov, 2:30pm)

América vs. Deportivo Cali (domingo 17/nov, 4:30pm)

Fecha 4

Deportivo Cali vs. América

Alianza Petrolera vs. Santa Fe

Fecha 5

Santa Fe vs. Deportivo Cali

Alianza Petrolera vs. América

Fecha 6

Deportivo Cali vs. Alianza Petrolera

América vs. Santa Fe