Sin lugar a dudas, uno de los más grandes orgullos de Colombia en el 2019 fue Egan Bernal. El nacido en Zipaquirá brilló alrededor del mundo, dejando en alto el nombre del país. Y es que no solo ganó el Tour de Francia, sino que además, se coronó en la París-Niza, Vuelta a Suiza, Giro de Piemonte y UCI America Tour.

Dichos resultados lo perfilan como uno de los grandes favoritos para brillar en la temporada 2020. Eso sí, deberá pelear el liderato del Team Ineos junto a figuras como Chris Froome, Geraint Thomas y Richard Carapaz. Por eso, será crucial que mantenga su alto nivel y de siempre lo mejor de sí como nos tiene acostumbrados.

Actualmente, Egan Bernal disfruta de un merecido descanso. Prueba de ello fue lo publicado por el Team Ineos a través de sus redes sociales. En su cuenta oficial de Twitter demostraron la unión de equipo mientras jugaban al popular ‘Crossbar Challenge’.

Allí, Egan Bernal, quien se hizo apodar ‘super striker’fue uno de los participantes y por poco golpea el travesaño en uno de sus tres intentos. No obstante, el ganador de la actividad fue Chris Lawless, que fue el único que dio en el blanco.

#ThrowbackThursday time and it's been a year since our riders took on the Crossbar Challenge at @StGeorgesPark.

We don't think @ChrisLawless95 will let anyone forget though… pic.twitter.com/z3rfbJIp7E

— Team INEOS (@TeamINEOS) October 24, 2019