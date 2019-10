¡Valverde no especuló! Definida la titular del Barcelona para soñar con el liderato del grupo en Champions

La temporada de los blaugranas no ha sido la mejor. A pesar de que han conseguido los resultados, su estilo de juego no convence. Y es que son más las dudas que las certezas. Razón por la cual las críticas no se han hecho esperar y la hinchada se ha pronunciado en más de una ocasión. (Encuentre más abajo las alineaciones titulares confirmadas de Slavia Praga VS Barcelona Champions League 2019/20)

El principal señalado, sin lugar a dudas, ha sido Ernesto Valverde. El entrenador no gusta en la afición y sus planteamientos causan revuelo fecha a fecha. Eso sí, los jugadores tampoco han sido ajenos a dicha situación. Más de uno ha sido atacado por su bajo rendimiento y han afirmado que ya cumplieron sus ciclos.

Sin embargo, entre todos han superado dicha crisis poco a poco. Aunque se debe resaltar que en más de una ocasión ha sido gracias a las individuales. Por eso, elegir bien y alinear a los mejores hombres es crucial para conseguir victorias y cumplir los objetivos. Es así como para enfrentar al Slavia Praga no sería la excepción.

Alineaciones titulares confirmadas de Slavia Praga VS Barcelona Champions League 2019/20

Marc-André ter Stegen; Jordi Alba, Clément Lenglet, Gerard Piqué, Nélson Semedo; Arthur Melo, Sergio Busquets, Frenkie de Jong; Antoine Griezmann, Lionel Messi y Luis Suárez

