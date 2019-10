Video de todos los goles de la Champions League ((Hoy martes 22 de octubre))

Jornada a puro gol en la Champions League. Varios de los equipos grandes llegaron con urgencias. Fue el caso del Real Madrid, en Turquía; y el Tottenham, en Londres.

Otros, como el PSG, el Bayern y el Manchester City, buscaron quedar a tiro de la clasificación a octavos de final. Repase acá todos los goles de una jornada que tuvo de todos los colores.

GRUPO A

Brujas 0-5 PSG

El equipo parisino visitó Bélgica con la consigna de continuar su andar perfecto. El primero cayó tras una jugada de Ángel Di María, que definió Mauro Icardi

Kylian Mbappé demostró que está recuperado y puso el 2-0 en Brujas.

20 yr-old Kylian Mbappé tonight:

Subbed on in the 52nd minute

Scored in the 61st minute

Assisted in the 63rd minute

Scored in the 79th minute

Hattrick in the 83rd minute pic.twitter.com/JNQhCAkRp9

— Anda (@lazywritaNG) October 22, 2019