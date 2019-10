¡Indignante! Partido fue suspendido en dos ocasiones por cánticos racistas contra jugadores

La selección inglesa goleó a Bulgaria en un partido marcado por los problemas con un grupo de aficionados locales que se dirigieron en términos racistas a los jugadores ingleses. Razón por la cual, se vieron obligados a suspender el encuentro en dos ocasiones.

There is a break in play as the referee has been notified of alleged racist abuse. A stadium announcement has been made asking the abuse to stop#BULENG #ThreeLions #ITVFootball #EURO2020 pic.twitter.com/PWpjHmiTBj — ITV Football (@itvfootball) October 14, 2019

Ambos incidentes ocurrieron en una primera parte marcada por la exhibición de una Inglaterra muy superior. Los goles del 6-0 final fueron obra de Ross Barkley (2), Sterling (2), Rashford y Kane.

La clasificación de Inglaterra, que llegará tarde o temprano, la aplazó la victoria de Kosovo ante Montenegro. Ahora, los ingleses tendrán que esperar una jornada más para lograr el pase a la Eurocopa.

Sin embargo, la noticia fue otra. Unos cánticos racistas llevaron al árbitro a parar momentáneamente el partido y a la megafonía del campo a anunciar que el colegiado, el croata Ivan Bebek, estaba considerando suspenderlo.

Appalling levels of abuse and racism at England’s Euro Game in Bulgaria tonight. Well done to @Hkane for tackling referee on it. Not enough being done about it @UEFAEURO Small bunch of racist knuckle draggers. Managers and players witnessed it. pic.twitter.com/31dyA6st0W — Andy Kershaw 🌐 (@andyksheffield) October 14, 2019

La semana había estado caldeada con declaraciones en contra del racismo por parte de los jugadores ingleses. Asimismo, hubo negaciones por parte de los organismos búlgaros para que no fuera a haber algún problema durante el encuentro. No obstante, tras minutos de incertidumbre y de abucheos por parte de la grada, el juego continuó.

A dos minutos para el final del primer tiempo, el árbitro volvió a parar el partido, debido a las quejas de Kane y Southgate sobre los cánticos racistas. Varios aficionados fueron expulsados del campo y cada vez era más creciente la sensación de que el partido se suspendería. Eso sí, se volvió a jugar.

Bulgaria vs England racism: Game twice paused due to racist abuse with crowd warned over behavior #epl: The Euro 2020 qualifier between Bulgaria and England was temporarily halted by the referee… https://t.co/5ZLo9fFf1o pic.twitter.com/ttFvYfhfRN — EPL Feeds (@eplfeeds) October 14, 2019

También le puede interesar: