El Cantante del Gol se acordó de Caracol en transmisión con WIN Sports de Colombia VS Chile

Nueva prueba para la Selección Colombia de Carlos Queiroz. Después de los empates contra Brasil y Venezuela, era el momento de enfrentar a Chile. Razón por la cual, los diferentes medios se trasladaron hasta Alicante para cubrir a la Tricolor. Allí, como era de esperarse, estuvo presente WIN Sports.

Previo al inicio del partido contra la Roja, Campo Elías Terán Junior y Javier Fernández Franco dirigieron el programa ‘Mi Selección del Alma’. Fue en ese momento, donde el Cantal del Gol le preguntó a su compañero sobre un partido en particular.

“Si le pregunto, cuál es el partido entre Colombia y Chile que más recuerda, ¿qué me responde? ¿El 3-3 en Barranquilla?”

Como era de esperarse, Campo Elías respondió que el 3-3. Por eso, Javier Fernández no dudó un segundo en recordar una anécdota que vivió cuando trabajaba en Gol Caracol.

“3-0 en el primer tiempo, mucha lluvia y ya estábamos muertos. Habían llevado al estadio a las mamás y esposas de todos los jugadores. Las llevó la Federación para que ellas estuvieran ahí. Además, porque había un hecho un trabajo. Recuerdo que grabé para los muchachos de la Selección Colombia para un requerimiento del entonces director técnico, José Néstor Pékerman. Era un video con varios goles de la Selección y cuando termina el primer tiempo, quien estaba de compañero en ese momento me dijo: ‘no clasificamos’. Y al aire le dije y debe estar el testimonio: ‘si ellos nos hicieron tres en un tiempo, por qué nosotros no podemos hacer tres o más en el segundo tiempo’. Después arranca Colombia y el primero, segundo y tercero y me miraban”

