La sorprendente confesión de Anthony Zambrano que dejó a más de uno boquiabierto

Uno de los hombres del momento es, sin lugar a dudas, Anthony Zambrano. Su destacada actuación en el Mundial de Atletismo en Doha le permitió entrar en la historia del deporte colombiano. Allí, dejó en alto el nombre del país luego de conseguir una inolvidable medalla de plata. Sin embargo, no fue lo único que consiguió.

"Quedamos felices porque mejoramos la marca, hicimos récord y cada vez se va teniendo mejores sensaciones"

El colombiano, en rueda de prensa, también se refirió a lo que viene y a su sueño olímpico. Para ello, se preparará en Quito, donde vive desde hace un par de años.

"Me toca pasar diciembre en Ecuador. Tengo que llevarme a mi madre para allá y para volver a Colombia tendrá que ser por algo urgente"

Insistió en que a los Juegos Olímpicos de Tokio llegará con una marca de 44 segundos y 15 centésimos. Dicho registro "sirve para pasar a una final y ahí se determina si se puede conseguir una medalla o no".

Eso sí, sobre el final de sus declaraciones realizó una revelación sobre su intimidad que sorprendió a los presentes. Zambrano dijo que durante su preparación para la competencia quebró dos veces su marca personal y su entrenador, Nelson Gutiérrez, le expresó que estaba para colgarse una medalla en Doha, lo cual terminó sucediendo.

"Él me dijo: 'Estamos por la medalla y yo sé que tú puedes porque eres fuerte en la pista y tienes una mentalidad muy fuerte, no eres débil, no te dejas intimidar de nadie y vamos para allá""

