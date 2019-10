Egan Bernal se coronó campeón de la Gran Piemonte e Iván Ramiro Sosa fue segundo

Egan Bernal sigue demostrando por qué es el joven maravilla. En medio de un año lleno de triunfos y títulos, el colombiano brilló en la Gran Piemonte. Eso sí, no fue el único escarabajo que se destacó. Iván Ramiro Sosa también dejó en alto el nombre del país.

Jornada de ensueño para el Team Ineos. El nacido en Zipaquirá dio una prueba de fuerza y ganó con autoridad la Gran Piamonte, con un recorrido de 183 kilómetros entre Aglié y el Santuario de Oropa. De igual manera, su compatriota Iván Ramiro Sosa, también del Ineos, fue segundo.

It's @Eganbernal who takes a superb solo victory at #GranPiemonte, with @ivansosacuervo making it a 1-2 after an emphatic performance from Team INEOS pic.twitter.com/oyay7CMgTM

— Team INEOS (@TeamINEOS) October 10, 2019