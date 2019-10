Video de los goles de Tolima vs Millonarios ((Liga Águila, Fecha 16))

Un juego clave por la clasificación. Deportes Tolima y Millonarios se midieron en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, en un partido que necesitaba demostrar qué pasa con el conjunto embajador.

Los dirigidos por Jorge Luis Pinto están en la parte alta de la tabla, pero su fútbol no convence. Los Albiazules venían de empatar sin goles ante Patriotas, en El Campín.

Por su parte, al Tolima solo le servía la victoria para acercarse a la zona de clasificación. Una derrota echaría por la borda casi todo el semestre de un equipo acostumbrado a clasificar a las finales.

La apertura del marcador llegó al minuto 32, cuando Julián Quiñones ganó por los aires. De cabeza, el futbolista del Tolima puso el 1-0.

(Haga clic acá para ver el 1-0 de Tolima ante Millonarios)

Millonarios se desordenó y lo pagó caro. Primero, fue expulsado Alex Rambal al ver la segunda tarjeta amarilla. Enseguida, Sergio Mosquera anotó de cabeza y marcó el 2-0.

(Haga clic acá para ver el 2-0 de Tolima ante Millonarios)

((En desarrollo))

También le puede interesar:

Video Goles Tolima vs Millonarios fecha 16 ((9 de octubre))

En medio de las diferentes realidades de los equipos, en la fecha 16, más de uno puede llegar al número mágico: 30 puntos. Asimismo, otros no tienen más remedio que ganar para mantener viva la ilusión de clasificar.

Por el lado de los albiazules, el semestre ha sido bastante irregular. Su estilo de juego no convence, los resultados no son los mejores y ahora las lesiones aparecieron. Macalister Silva y Cristian Arango sufrieron molestias musculares y no viajaron a Ibagué. Además, Wuilker Faríñez y José Guillermo Ortiz se encuentran con sus selecciones.

Sin embargo, no hay excusa que valga. Millonarios debe ganar para seguir en la pelea y, sobretodo, poner punto final a las críticas, donde uno de los grandes señalados es el director técnico, Jorge Luis Pinto.