Video de los goles de Santa Fe vs. Huila ((Liga Águila, Fecha 16))

Santa Fe puso a prueba su ilusión en el estadio El Campín, frente a Atlético Huila. El equipo cardenal se presentó ante su gente con la consigna de conseguir la octava victoria consecutiva.

Por su parte, Huila salió obligado a sumar de a tres, luego de resultados que no lo favorecieron por parte de sus rivales en la lucha por no descender.

Video Goles Independiente Santa Fe vs Atlético Huila fecha 16

((No hubo))

No despierten a Independiente Santa Fe. Lo que parecía una utopía dejó de serlo cuando el equipo cardenal alcanzó la línea de los ocho, dos jornadas atrás. Lejos de conformarse, el club capitalino goleó a La Equidad en la última jornada y se afianza en la zona de clasificación.

Ahora es el turno de enfrentar al Atlético Huila. El equipo opita está urgido de buenos resultados, ya que lo apremia el descenso. En estos momentos es último en la tabla de los promedios y no saldrá de la zona roja ni si consigue el triunfo. No obstante, no lograr los tres puntos sí lo estará acercando más a la división de plata.

División de la que Santa Fe parece alejarse para siempre. En su momento, las derrotas y el último lugar en la tabla de reclasificación lograron preocupar a los cardenales, pero las siete victorias al hilo lo hacen tener respiro.