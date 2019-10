¡Rendido a sus pies! Federer felicitó a Cabal y Farah por su maravilloso 2019

Sin lugar a dudas, Juan Sebastián Cabal y Robert Farah son la pareja del momento. Los tenistas han dejado en alto el nombre del país a lo largo del año gracias a los diversos títulos que han conseguido de la mano de su excelente rendimiento.

Hasta el momento, acumulan 48 victorias en el 2019 y se impusieron en Wimbledon, US Open, Masters de Roma, ATP de Barcelona y ATP de Eastbourne. Asimismo, son los número uno del mundo y con su último triunfo en el Masters de Shanghái sobre Inser y Querrey, se aseguraron cerrar la temporada como los mejores. Dichos registros confirman que la temporada de los colombianos es de ensueño.

Razón por la cual, los elogios y distinciones no se han hecho esperar. Eso sí, en las últimas horas, recibieron uno de los mayores lujos que cualquier deportista puede darse. Roger Federer, a través de su cuenta oficial de Twitter, felicitó al Colombian Power.

“Felicitaciones muchachos. Increíble temporada y aún no termina”

Congrats guys, amazing season so far and it’s not even over!!!🥳 https://t.co/iyzE4xuIBV

— Roger Federer (@rogerfederer) October 9, 2019