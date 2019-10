El contundente mensaje de Queiroz para los periodistas que especulan con la Selección

Movida rueda de prensa previa al partido de la Selección Colombia contra Chile. Carlos Queiroz se refirió a diversos temas, aclarando algunos rumores que surgieron en los últimos días. De hecho, el estratega inició con unas palabras bastante contundentes, haciendo énfasis en James Rodríguez y Radamel Falcao García.

“Después de salir la convocatoria tuve conocimiento de que se generaron algunas especulaciones que son normales en el mundo mediático del fútbol. Pero siempre hay que saber separar y no confundir esas especulaciones y lo que es importante en el fútbol. Voy a abrir una excepción porque se está hablando de dos jugadores muy importantes en la memoria colectiva de Colombia"

Posteriormente, el estratega dejó claro que no entrará en ese juego de las especulaciones. Razón por la cual les envió un claro mensaje a los periodistas y personas que afirman noticias o información sobre la Tricolor sin previa confirmación.

"Me perdonan si no tengo respuestas especulativas o con ‘bombas’. Yo hablo con claridad y honestidad y esta fue una decisión tomada con tiempo y meditada. Para mí los 24 jugadores convocados apuntan a cumplir con dos objetivos principales: seguir trabajando con el equipo y consolidar los nuevos talentos que están llegando al equipo nacional y que necesitan tiempo para adaptarse. No voy a ayudar a quienes quieren especular con la Selección. Tomo las decisiones pensando en ayudar al equipo de Colombia y en ayudar a consolidar el equipo nacional”

