Carlos Cuesta protagonizó una espectacular salvada contra el Napoli en Champions

Nueva jornada del torneo de clubes más importante de Europa y nueva oportunidad de brillar para los colombianos. En esta ocasión, el Luminus Arena tuvo alta presencia cafetera. Si bien en el Napoli no figuró David Ospina, en el KRC Genk fueron titulares Carlos Cuesta y John Lucumí. (Encuentre más abajo el video de la espectacular salvada de Carlos Cuesta con Genk VS Napoli por la fecha 2 de la Champions League)

La pareja de centrales fue exigida en repetidas ocasiones. Y es que el asedio del conjunto italiano fue evidente desde el pitazo inicial. No obstante, la excelente reacción defensiva y la mala definición de los delanteros evitaron que el marcador se abriera en el primer tiempo.

De hecho, Carlos Cuesta se robó las miradas luego de una jugada que, por poco, finaliza en el primer gol de la noche. Después de un remate de José Callejón en el palo, el rebote fue capturado por Arkadiusz Milik. El atacante desenfundó un nuevo disparo, pero el central colombiano reaccionó de gran manera, se interpuso y evitó la anotación.

La salvada de Cuesta fue tan importante e impresionante, que sus compañeros no dudaron un segundo en abrazarlo, felicitarlo y agradecerle. Además, posteriormente, el Genk tuvo un par de oportunidades para inflar las redes, dándole más valor a lo hecho por el exAtlético Nacional.

Video de la espectacular salvada de Carlos Cuesta con Genk VS Napoli por la fecha 2 de la Champions League

😂 SI NO LO VES, NO LO CREERÍAS 😂 #ChampionsxFOX Cuando el balón no quiere entrar a la portería.

La primera de peligro del Napoli ante Genk pic.twitter.com/w0VmuPgQxZ

