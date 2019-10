¡Insólito! La crack del América campeón no jugará la Copa Libertadores femenina

Fue la jugadora que maravilló al torneo femenino. Su gambeta, indescifrable, rompió a todas las defensas rivales. Encima se coronó la goleadora del certamen, con el broche de anotar el tanto del título. Se llama Linda Caicedo y tiene solo 14 años.

Sin embargo, todo ese talento le hará falta al club escarlata en la Copa Libertadores femenina. La razón, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) no permite en los planteles profesionales a jugadoras menores de 16 años.

Las razones por la que Linda Caicedo no jugará la Copa Libertadores Femenina 2019

Los motivos de la Conmebol son no alentar la explotación infantil. No obstante, le sacan a la as de espadas al club rojo.

Con el problema a cuestas, América busca en el fútbol colombiano contratar a alguna jugadora que pueda suplir la sensible baja de Linda Caicedo.

La Copa Libertadores femenina se disputará en Ecuador, en el estadio Atahualpa de Quito y el Casa Blanca, hogar del club Liga de esa ciudad.

América de Cali integrará el grupo 3, junto a Ñañas de Ecuador, Corinthians de Brasil y Libertad Limpeño de Paraguay.

Del mismo modo, el vigente campeón del torneo, Atlético Huila; junto a Independiente Medellín, son los tres representantes colombianos en esta ocasión. La Copa Libertadores femenina comenzará el 11 de octubre y se disputará hasta el 27 de ese mes.

