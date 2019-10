James Rodríguez pidió no ser convocado para los amistosos contra Chile y Argelia

Semana bastante movida para James Rodríguez. Después de un inicio de temporada prometedor, poco a poco fue perdiendo protagonismo. Prueba de ello es que en el pasado clásico contra Atlético de Madrid tan solo disputó 10 minutos. Además, no fue convocado para el partido contra Brujas por la segunda fecha de la Champions League.

Las especulaciones en torno a dicha decisión de Zinedine Zidane no tardaron en surgir. Sin embargo, medios españoles aseguraron que el mediocampista había sufrido una pequeña molestia física. Eso sí, también informaron que se entrenó con total normalidad y a la par de sus compañeros.

Lo cierto es que, teniendo en cuenta que este 1 de octubre Carlos Queiroz dará a conocer la lista de convocados, surgía la gran duda en torno al llamado para el cucuteño. Razón por la cual, las palabras del periodista de 'El Chiriguito, Edu Aguirre, amigo del futbolista, pusieron punto final a la novela.

"Una información que es relevante sobre James para el Real Madrid y Colombia. James no va a acudir a la concentración con Colombia en los próximos partidos de Selección, que serán amistosos. Ha habido una conversación entre el seleccionador colombiano, Carlos Queiroz, y James Rodríguez. De mutuo acuerdo se llegó a la decisión de que James Rodríguez se quede en Madrid, entrenándose con el Real con el objetivo de seguir preparándose con el club. No quiere dejar nada al azar. James está obsesionando con triunfar en el Real Madrid. No quiere moverse del Madrid y por eso quiere quedarse en la ciudad de Madrid, trabajando por y para su equipo. Y Carlos Queiroz, seleccionador de Colombia, le dijo: ' no tienes que demostrar nada en Colombia'. Es una decisión de mutuo acuerdo"

🚨¡INFORMACIÓN de @EduAguirre7!🚨 "@jamesdrodriguez NO IRÁ con COLOMBIA con el objetivo de seguir preparándose con el MADRID". #ChiringuitoMadrid pic.twitter.com/B5Jn6xbiFp — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 30, 2019

