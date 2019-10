¡Algo huele mal! Desmienten lesión de James y le echan la culpa a Zidane

Todo indicaba que James Rodríguez le había ganado el pulso a Zinedine Zidane. El colombiano comenzó la temporada siendo la figura del Real Madrid. Sin embargo, en las últimas horas parece que algo se rompió entre el entrenador y el futbolista.

James no jugó el juego entre semana ante Osasuna. Como Zidane puso un once repleto de suplentes, se pensó que era una rotación común. La sospecha vino cuando por sorpresa, James no hizo parte de la titular merengue en el derbi ante el Atlético.

Ahora, un capítulo más complejo se está escribiendo por estas horas en Madrid. Horas antes del duelo ante el Brujas de Bélgica, por la Champions League, James quedó por fuera de la convocatoria del partido.

Desmienten lesión de James y le echan la culpa a Zidane

Las primeras informaciones hablaban de una lesión de James Rodríguez, quien recibió una patada por parte de Thomas Partey. Sin embargo, el periodista de El Chiringuito y amigo personal de James, Edu Aguirre, aseguró que el colombiano entrenó con normalidad este lunes.

"Es verdad que James sufre una patada brutal y es verdad que está muy dolorido el domingo. Pero no es así. James ha entrenado hoy. James no está lesionado, hay que dejarlo claro", manifestó el periodista.

Asimismo, Aguirre dejó claro que James no está preocupado todavía por la decisión de 'Zizzou'. El francés prefirió marginar al colombiano en virtud de Isco, que se recuperó de una lesión. Algo huele mal.

