VIDEO: Padre saltó con su hija a un tren en movimiento y sobrevivió de milagro

Una increíble situación ocurrió en la estación Kingsbridge Road en el Bronx, Nueva York. Cuando esperaban el tren, un sujeto saltó con su hija en los brazos a las vías por donde pasa.

Fernando Balbuena se encontraba discutiendo con su esposa por teléfono sobre el andén, y se lanzó justo cuando el ferrocarril llegaba a la estación.

Luego de que el tren se detuviera, Jairo Torres y Antonyo Love saltaron a las vías para ver qué podían hacer.

“Estaba paralizado al principio, como todos, pero luego salté”, le dijo Torres a New York Daily News.

Justo cuando temían lo peor, ya que ni la niña ni el hombre se veían a simple vista, la pequeña movió su mano dando signos de vida.

“¡Está viva, está viva!”, gritó Torres, mientras la menor llamaba desesperadamente a su padre.

Luego del tremendo susto, los dos hombres que auxiliaron a la pequeña, la lograron sacar, y con ayuda de los demás pasajeros, la subieron al andén de la estació

Luego de reunirse con su madre, la niña fue llevada hasta el centro asistencial más cercano donde sólo fue diagnosticada con lesiones leves.

En tanto, el padre de la pequeña falleció en el lugar.

