Identificaron al desadaptado que arrojó el puñal durante partido Medellín-Millonarios

Luego del absurdo que se vivió en el Atanasio Girardot, en la tarde del sábado, apareció el culpable de semejante exabrupto. Un puñal fue lanzado desde las tribunas del estadio durante el partido entre Independiente Medellín y Millonarios.

El gesto fue entendido como amenaza al conjunto Poderoso de la Montaña, que no pasa un buen presente en el fútbol colombiano.

Desde el momento de la acción, el país entero repudió los hechos. La Dimayor emitió un comunicado exigiendo identificar al responsable de atroz acción en un recinto para el deporte. Horas después del encuentro válido por la duodécima jornada, el responsable fue identificado.

Identificaron al hombre que arrojó puñal durante partido Independiente Medellín vs Millonarios

El encargado de mostrar a la opinión pública al energúmeno fue el mismo alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. En un desafiante trino, el mandatario aseguró que en su ciudad es "diciendo y haciendo".

1. ‼️ Atención. Acá no es charlando. Con nosotros sí se jodieron los bandidos y los desadaptados. Me comprometí a indentificar al responsable de tirar navaja en estadio y acá está. Se los presento. Lo sancionaremos y al estadio no vuelve a entrar. Mañana rueda de prensa 9 am…. pic.twitter.com/Adyj3frRgN

— Federico Gutiérrez (@FicoGutierrez) September 22, 2019