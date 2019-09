La Selección Colombia de fútbol sala también está sufriendo por la desigualdad en los apoyos

Las jugadoras referentes de la Tricolor femenina no solamente se pronunciaron en redes sociales, también llevaron a las más altas instancias del país estas inconformidades. Que no solo desencadenaron en la visibilización del problema, sino en cambios en el manejo dirigencial del fútbol femenino: nuevo delegado encargado de la rama del fútbol femenino en la Federación, mayor presencia y cubrimiento de los medios a su proceso de preparación y competencias, cuerpo técnico que había llevado el proceso con las futbolistas y el apoyo en el fortalecimiento de la Liga Femenina (que depende directamente de la Dimayor).

Ellas basaron sus peticiones en resultados positivos en torneos internacionales, mostrando que se destacaron a pesar de la falta de apoyo y el caso del conocido futsal no es diferente.

Aunque no hay ningún caso de discriminación de género o desigualdad por diferencia entre hombres y mujeres, sí hay disparidad abismal en lo que pasa con otras modalidades del fútbol que están reguladas y afiliadas a la Federación Colombiana de Fútbol. Recordando que en esta organización privada se agrupa a las selecciones mayores y juveniles de fútbol masculino y femenino, además del fútbol sala y el fútbol playa.

Pues en la selección de fútbol sala hay resultados positivos recientes, como la clasificación al Mundial de Tailandia 2012, ocupando el cuarto lugar, o el puesto 12 en el Mundial Colombia 2016. Además se han obtenido medallas en las últimas ediciones de los Juegos Suramericanos (bronce en 2010, bronce en 2014 y oro en Cochabamba 2018) y Juegos Bolivarianos (plata en 2013 y oro en 2009 y 2017).

¿Qué pasa con la Tricolor de fútbol sala?

Luego de una investigación realizada por PUBLIMETRO, se encontraron diversas irregularidades, no solo en el manejo y futuro de la Liga Colombiana de Futsal, sino también en el poco respaldo que existe para la selección Colombia de fútbol sala, cuyas alegrías que le han dado al país en los últimos años no han sido correspondidas en los últimos años.

“En las concentraciones no se cuenta con un botiquín, no hay medicamentos, ni inyecciones, ni esparadrapo, ni tijeras, nada. Tampoco hay refrigerios y no tienen viáticos. En una selección no se pueden presentar esos hechos. Eso sí, al momento de los títulos, los directivos sacan pecho”, expresó un miembro del combinado patrio.