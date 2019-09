En duda realización de semifinal River vs. Boca por familiar de jugador herido de bala

Otra vez la violencia, a días de un Superclásico. River Plate y Boca Juniors están próximos a enfrentarse en las semifinales de la Copa Libertadores, pero dicho juego ahora está en duda.

La razón, una acto de violencia en el partido que River disputó con Godoy Cruz por la Copa Argentina. En la previa, en el estadio de Lanús, se generó un problema de barras bravas del equipo millonario, que terminó con 51 personas detenidas pertenecientes a una de las barras organizadas de River.

La mancha del operativo policial fue la herida que sufrió un familiar de Jonathan Maidana, exdefensor del conjunto que dirige Marcelo Gallardo. Las primeras versiones hablan de una represión policial, a raíz de los movimientos en las afueras del estadio, por la presencia de barras enfrentadas del mismo equipo.

El primo del hoy futbolista del Toluca sufrió fractura y pérdida del tejido del gemelo derecho, según el primer parte médico.

No obstante, los hechos siguen en investigación para vincular cómo tuvo que ver con la lucha de barras, que generó corridas en el estadio de Lanús.

En duda realización de semifinal River vs Boca de Copa Libertadores por familiar de jugador herido de bala

Por tal tensión quedó en duda la organización del River vs. Boca, que debe llevarse a cabo el martes 1 de octubre. Incluso, la prensa gaucha asegura que si no se garantiza la seguridad de ese juego, el partido podría disputarse a puertas cerrada, o incluso corre el riesgo de no jugarse.

El año anterior, el partido final entre River y Boca no se pudo disputar por actos de violencia. Esto generó que el mismo se disputara en Madrid, en una decisión controversial.

Por lo pronto, River Plate no podrá llevar hinchas visitantes en los estadios donde la Superliga Argentina lo permite, que son en la provincia de Buenos Aires.

También le puede interesar: