El saludo de Roger Federer a Colombia, en la presentación de su partido en Bogotá

Roger Federer viene a Colombia. por segunda vez en la historia, el suizo, leyenda del tenis mundial, estará en Bogotá en medio de un partido de exhibición. Su rival será el alemán Alexander Zverev, el 22 de noviembre.

Acá las palabras de Federer y Zverev sobre el partido en Bogotá. @ELTIEMPO pic.twitter.com/EmuXT6szKL — Felipe Villamizar M. (@FelipeVilla4) September 17, 2019

Por eso, ambos jugadores europeos aprovecharon para mandar un mensaje en video. Durante el mismo, Zverev le preguntó a Federer cómo fue la última vez que vino a Colombia y el helvético lo calificó de "intenso".

Aunque no hay confirmación oficial, hay rumores de que esta sería la gira de despedida del suizo. Cada vez está más cerca su retiro del tenis y es una de las últimas oportunidades de disfrutar de su talento, tal vez la última en Colombia.

En la actualidad, Federer es tercero del ranking mundial, mientras que el alemán es Zverev, décimo del mundo.

El partido entre ambos en Colombia se llevará a cabo en el Movistar Arena. El juego se suma a otros encuentros de exhibición que se realizaron allí (antes Coliseo de Bogotá), como Nadal vs. Djokovic, Sharapova vs. Ivanovic, y Federer vs. Tsonga.

Asimismo, el lugar ha albergado otros eventos deportivos como la WWE, algo que se realizó en agosto del presente año.