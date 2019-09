La interesante propuesta del Ministerio del Deporte que revolucionará el deporte universitario

“Necesitamos fortalecer el deporte, la universidad, el ecosistema deportivo y la formación integral y académica en Colombia”. Bajo este pilar, Juan José Malvehy y Mariana Mesa, director y vocera de la Liga Universitaria, respectivamente, tienen como objetivo principal dar un giro radical a la perspectiva que se tiene del deporte universitario y a su dura realidad. Y es que, infortunadamente, no genera el impacto esperado.

“Históricamente se ha visto en el proceso del deporte universitario, que tener un deportista es una carga para la universidad. No en vano se le conoce como el cementerio de los deportistas. De hecho, en términos presupuestales, significa un déficit porque hay que pagarle uniformes, comida, transporte, entre otros. Además, la retribución a ese proceso es cero, porque el deporte universitario no tiene público, no genera ingresos ni nada”, dijo Malvehy. Razón por la cual, el Ministerio del Deporte, de la mano del Gobierno, y basado en el exitoso modelo estadounidense, implementará un programa piloto “para decirle a la gente que ser deportista paga”.

La tarea no será nada fácil y de ello son conscientes. Sin embargo, también tienen claro que el esfuerzo valdrá la pena. “Es una apuesta histórica. Nunca se había hecho el ejercicio de recoger a todas las universidades y generar incentivos para ellas. Por primera vez tendremos un apoyo del Ministerio de 600 millones de pesos. De ahí, casi 400 serán en premios, los cuales será repartidos 40% de manera equitativa a todas las que participen. Asimismo, el 60% será para los campeones de los seis deportes tanto en la rama masculina como femenina”, explicó el director de la Liga Universitaria.

Las disciplinas que se presentarán en los Juegos Universitarios Nacionales, entre el 17 y 30 de septiembre en Barranquilla, serán futsala, fútbol, baloncesto, baloncesto 3X3, voleibol de playa y voleibol. Eso sí, los demás deportes no serán olvidados. Todo lo contrario. El Ministerio del Deporte los tiene presentes, pero saben que es un proceso.

“Iniciamos solo con estos seis porque son los más atractivos y los que más venden. Nos encantaría tenerlos a todos, pero empezamos con estos porque son los que ayudarán a subsidiar al resto. No los excluimos. Ahorita este plan piloto genera pérdidas, pero cuando genere ganancias, llegarán nuevos deportes y así ampliaremos el ecosistema deportivo. Este es un proceso a 5, 10 y 20 años. Será bajo esa escalera porque la estabilización de todas las industrias es de por lo menos cinco años. Ahí ya se regula y se crea el ecosistema. Sin embargo, tenemos claro que lo importante son los deportistas, desde que son buenos hasta que se convierten en los mejores”, comentó Mariana Mesa.

Es así como se esperan grandes resultados de una apuesta que, finalmente, se hace realidad. Y es que quieren poner punto final a la deuda histórica que ha tenido el Estado con el deporte universitario en materia presupuestal. “Ese siempre ha sido un reclamo de los deportistas. No obstante, llegó el momento de escribir una nueva historia. De la mano del ministro del Deporte, que le está apostando a esta rama, se busca una transformación. La pregunta siempre ha sido: ¿cuánto dinero le deja el Estado al deporte? Esa es la pregunta equivocada, porque la respuesta siempre será ‘muy poco’. La pregunta debe ser al revés, ¿cuánto dinero le deja el deporte al Estado? Y la respuesta va a ser positiva. Por eso, para generar esa industria del deporte, necesitamos que quienes puedan fortalecer el deporte, que en este caso son las universidades, vean los incentivos y lo hagan”, dijo Malvehy.

Las dudas terminaron y, de seguro, los reclamos también. Si bien es un piloto, lo importante era dar el primer paso. Eso sí, mantenerlo en pie será tarea de todos. “Hay que rodear el proceso a través de la universidad y de los amantes al deporte. Estoy seguro de que mejorará la calidad de competencia y con ello llegará el espectáculo”, explicó Mesa. Razón por la cual, el deporte colombiano tendrá un drástico cambio que se espera, sea para bien, pensando en la formación de excelentes deportistas, de talla mundial y que llenen de alegría al país en los próximos años.

