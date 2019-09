El recuerdo de la UEFA al 'Tino' Asprilla, en el regreso de la Champions League

¡Retorna la Champions! La competencia que emociona al mundo comienza una nueva edición, con muchos colombianos en ella.

Estarán James Rodríguez (Real Madrid), Radamel Falcao (Galatasaray), David Ospina (Nápoles), Juan Guillermo Cuadrado (Juventus), Davinson Sánchez (Tottenham), Éder Álvarez Balanta (Club Brujas), Duván Zapata (Atalanta), Luis Fernando Muriel (Atalanta), Santiago Arias (Atlético Madrid), John Lucumí (KRC Genk), Carlos Cuesta (KRC Genk) y Wilmar Barrios (Zenit San Petersburgo) serán los que icen la bandera tricolor en los estadios de Europa.

Ellos buscarán dejar en alto el nombre de Colombia, como una vez lo hizo Faustino Asprilla. A propósito del 'Tino', la UEFA le rindió homenaje al cumplirse 22 años de la ocasión en la que le anotó tres goles al Barcelona, jugando para el Newcastle United de Inglaterra.

Asprilla le concedió una entrevista a la UEFA y describió aquellos goles históricos, en septiembre de 1997.

#OTD in 1997 @TinoasprillaH hit a hat-trick as @NUFC stunned @FCBarcelona on their #UCL debut… 🎇

Inspiration for newcomers @Atalanta_BC! 💪 pic.twitter.com/C1fj6XoqJC

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 17, 2019