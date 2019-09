Sin lugar a dudas, la ilusión de todo el país era ver a algún colombiano portando la camiseta roja tras el final de la etapa 21. No obstante, Primoz Roglic fue más fuerte y terminó con ese sueño. Eso sí, no todo se perdió. Sergio Higuita demostró que dejó de ser promesa para convertirse en realidad. Asimismo, Nairo Quintana confirmó que aún puede pelear por el podio y título de cualquier grande. Por último, Miguel Ángel López demostró por qué es Supermán tras recibir el premio al supercombativo de La Vuelta. Capítulo aparte para Esteban Chaves quien, poco a poco, retoma su nivel y para Fernando Gaviria, que es uno de los mejores embaladores del mundo, más allá de no haber ganado ninguna etapa.

La frase del día

“No es fácil estar siempre en el top 10. Estuvimos concentrados, trabajando duro y dando lo mejor para conseguir grandes resultados”, Miguel Ángel López, ciclista del Astana Pro Team

Así terminaron los colombianos

4. Nairo Quintana (Movistar Team) – a 3’ 29’’

5. Miguel Ángel López (Astana Pro Team) – a 4’ 31’’

14. Sergio Higuita (Education First) – a 32’ 17’’

19. Esteban Chaves (Mitchelton – Scott) – a 52’ 46’’

39. Sebastian Henao (Team Ineos) – a 2h 12’ 05’’

41. Daniel Martínez (Education First) – a 2h 13’ 20’’

45. Sergio Luis Henao (Team Emirates) – a 2h 20’ 12’’

61. Darwin Atapuma (Cofidis) – a 2h 51’ 36’’

143. Sebastián Molano (Team Emirates) – a 5h 01’ 03’’

147. Fernando Gaviria (Team Emirates) – a 5h 11’ 32’

