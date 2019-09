¡No se puede creer! Miguel Ángel López confirmó una infortunada noticia para el país

Miguel Ángel López es uno de los grandes candidatos al título en La Vuelta a España. Allí, aunque se encuentra fuera del podio, considera que en los cinco días que restan de carrera aún pueden suceder muchas cosas.

"Esta semana se presta para ganar mucho o perder todo,. Puede haber sorpresas, no se sabe. Hay que seguir concentrado, estar cerca de los mejores y ver qué pasa. Queda una semana para que pase de todo. Tengo posibilidades aún"

El líder del Astana comentó en la segunda jornada de descanso que se excluye del Mundial por estar fatigado después de su participación en el Giro y Vuelta.

"Estaba en la convocatoria, pero la semana pasada llamé para confirmar que no voy al Mundial. Tengo fatiga después de mucha competición e ir al Mundial 15 días después de la Vuelta supone seguir entrenando. No me siento fuerte para ir. Es mejor darle la oportunidad a otro corredor que quiera ir"

Por último, Supermán se refirió a Alejandro Valverde como "un fenómeno increíble". Y es que con casi 40 años aún lucha por ganar la Vuelta. Sin embargo, acotó que "los jóvenes vienen fuerte, entre ellos Egan Bernal y Pogacar".

