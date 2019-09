¿Supermán López y Primoz Roglic se unieron para atacar a otro de los favoritos en La Vuelta?

Intensa jornada se vivió en territorio español. Una de las etapas más duras de La Vuelta a España puso a prueba el rendimiento de todos y cada uno de los ciclistas. Allí, los favoritos no bajaron la guardia e intentaron dar lo mejor. No obstante, hubo sorpresas y más de uno cedió terreno y perdió tiempo. Esos fueron los casos de Alejandro Valverde y Nairo Quintana.

Razón por la cual, el líder Primoz Roglic, dijo que si no reaccionó rápido tras el primer ataque de Miguel Ángel López en la subida a La Cubilla fue porque estaba "pendiente" de Alejandro Valverde, pero cuando vio al campeón del mundo "en apuros" salió a por el colombiano.

"López atacó fuerte, pero yo estaba pendiente de Valverde (el segundo clasificado). No salí enseguida, pero cuando vi a Valverde en apuros salí a por López (cuarto)"

Roglic aseguró que "no" le teme la tercera semana de la carrera, a pesar de que en el último Giro de Italia no le fue bien.

"No, no le temo. Hasta ahora lo estoy haciendo bien. Además, también en la tercera semana del Tour del año pasado me fue bien. Al contrario, me encuentro bien y la estoy esperando"

El líder del Jumbo-Visma aseguró también que es "feliz" en La Vuelta, a pesar de haberse ganado la fama de parco y serio en las ruedas de prensa, a las que llega, acepta solo unas pocas preguntas -este lunes únicamente tres- y se va sin despedirse.

"Soy feliz en La Vuelta, pero estoy cansado sobre todo en estos momentos, cuando habló con ustedes. Pero disfruto de La Vuelta y estoy genial con mi equipo, pero necesito el día de descanso para luego llegar hasta Madrid"

