¡Aferrados a su fe, los cardenales resucitan! Las claves del resurgimiento de Santa Fe

El jugador número 12, como se le conoce popularmente a la hinchada, se ha convertido en el principal salvavidas de Independiente Santa Fe. Así como en muchas ocasiones han llovido críticas contra la afición del león, en esta dura crisis, han demostrado su incondicionalidad y apoyo. Y es que, sin lugar a dudas, el respaldo de todos y cada uno de los hinchas ha sido la clave para que el cuadro capitalino supere, poco a poco, este difícil momento.

En el primer semestre, los cardenales solo ganaron un partido y finalizaron últimos en la tabla de posiciones. Además, en la Liga Águila 2-2019, el panorama no parecía mejorar. Hasta la fecha ocho no sabían lo que era sumar de a tres. De hecho, ya se hablaba de descenso. Razón por la cual tomaron la decisión de dar un drástico timonazo. No solo cambiaron al director técnico, sino también la parte dirigencial, aguardando obtener buenos resultados lo más pronto posible.

Y así fue. Sumado a la fe de su hinchada, Eduardo Méndez, presidente, y Harold Rivera, entrenador, han aportado varios granos de arena. Prueba de ello fue que el 1 de septiembre consiguieron su primera victoria tras imponerse 2-0 sobre Independiente Medellín. Eso sí, no se detuvieron ahí. En esta nueva jornada del rentado local dieron un golpe de autoridad al vencer 1-0 a Millonarios en el clásico capitalino.

Ahora, se avecina una seguidilla de compromisos que pueden seguir alimentando dicha fe. Once Caldas, Envigado, Jaguares, Bucaramanga, La Equidad y Atlético Huila, seis escuadras que no viven su mejor momento, pueden llenar de alegría y esperanza a la afición cardenal que, de seguro, no bajará los brazos, seguirá al frente del cañón y no descansará hasta ver a Independiente Santa Fe afuera de esta difícil crisis.

