Las opitas mantienen viva la ilusión del doblete (Huila 1-0 Medellín)

Las vigentes campeonas de la Liga Águila Femenina (Atlético Huila) y la mejor escuadra de la fase de grupos (Independiente Medellín) midieron fuerzas en el estadio Guillermo Plazas Alcid. Allí, se vivió un verdadero partidazo. Y es que ambos conjuntos apelaron a los planteamientos ofensivos. De hecho, las ocasiones de peligro no se hicieron esperar y a lo largo de los 90 minutos hubo toda clase de emociones. El único tanto del día fue obra de Marcela Restrepo, quien venció a Sandra Sepúlveda, guardameta del poderoso de la montaña y de la Selección Colombia. Con dicha anotación, las opitas hicieron respetar, imponiéndose 1-0 y manteniendo viva la ilusión de gritar ‘campeonas’ por segundo año consecutivo. No obstante, no será fácil. Las antioqueñas, de seguro, harán hasta lo imposible por revertir la serie en el Atanasio Girardot.

¡Batacazo en El Campín por cuenta de las escarlatas! (Millonarios 0-2 América)

El clásico de esta fase lo disputaron Millonarios y América de Cali. Razón por la cual todas las miradas se centraron en el coloso de la 57. Allí, embajadoras y escarlatas no decepcionaron. Sin embargo, solo hubo un ganador. El club vallecaucano, de la mano de su máxima figura, Catalina Usme, quien volvió a firmar una maravillosa presentación, se hizo con la victoria. Eso sí, la autora de los goles del compromiso fue Farlyn Caicedo, sentenciando el 0-2 definitivo y amargando la fiesta de la afición albiazul que, a pesar de que el partido se disputó en un horario poco habitual (10:00 a.m.), acudió a la cita. Ahora, la escuadra capitalina deberá viajar al estadio Pascual Guerrero en busca de un batacazo similar al que sufrieron. Para ello tendrán que exponer su mejor fútbol y ser contundentes.

Día y hora partidos de vuelta semifinales Liga Águila Femenina 2019

América de Cali vs. Millonarios – 14 de septiembre – 10:00 a.m

Independiente Medellín vs. Atlético Huila – 15 de septiembre – 10:00 a.m.

