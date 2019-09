¡Demostró por qué es Supermán! Miguel Ángel López voló y se acerca al podio en La Vuelta

El mundo del ciclismo volvió a paralizarse y no era para menos. La montaña dijo presente y puso a prueba a todos y cada uno de los ciclistas. Eso sí, las miradas se las robaron los grandes favoritos. Miguel Ángel López, Alejandro Valverde, Nairo Quintana y Tadej Pogacar iniciaron el día con la intención de descontarle tiempo al líder, Primoz Roglic. No obstante, no fue nada fácil. (Encuentre más abajo la clasificación de la etapa 16 La Vuelta a España 2019)

Dos premios de primera y uno de categoría especial eran las grandes pruebas. Allí, se esperaba que se definiera gran parte de la jornada. De hecho, los expertos en el tema aseguraban que quien finalizara hoy como líder de la clasificación general, tendría pie y medio en el título de La Vuelta a España. Razón por la cual ninguno se guardó nada y fueron en busca de la hazaña.

En la cabeza de carrera, Jakob Fuglsang tomó la iniciativa y emprendió una larga fuga, tomándole poco más de 6 minutos al grupo principal. Asimismo, le tomó cerca de 15 segundos a sus perseguidores más cercanos. Por eso, la victoria de Fuglsang, a falta de cinco kilómetros, era prácticamente un hecho. Sin embargo, la tensión estaba depositada en el pelotón.

Miguel Ángel López y Tadej Pogacar protagonizaron una verdadera batalla en busca del tercer lugar en la general. Supermán, no solo quiere recuperar la camiseta de los jóvenes, sino subirse al podio. Por eso, de la mano del equipo Astana, que realizó un excelente trabajo, atacó en repetidas ocasiones. Infortunadamente, el esloveno siempre estuvo a la altura y respondió.

En definitiva, como era de esperarse, Jakob Fuglsang se hizo con la victoria. Capítulo aparte para Nairo Quintana, quien cedió más terreno y perdió tiempo. Pero no todo fueron malas noticias, las alegrías de la etapa llegaron gracias a Miguel Ángel López y Sergio Higuita. Supermán le descontó a Alejandro Valverde una buena cantidad y sueña con el podio. De igual manera, el hombre del Education First se acercó considerablemente al Top 10.

Clasificación de la etapa 16 La Vuelta a España 2019

Jakob Fuglsang – 4h 01' 22'' Tao Geoghegan Hart – a 22'' Luis León Sánchez – a 40'' James Knox – a 42'' Gianluca Brambilla – a 1' 12'' Thomas de Gent – a 2' 09'' Mikel Bizcarra Etxegibel – a 2' 15'' Amanuel Ghebreigzabhier – a 2' 21'' Philippe Gilbert – a 2' 32'' Geofrey Bouchard – a 2' 32''

