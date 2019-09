"No soy un mago, acá hay que trabajar": El mensaje de Diego Maradona en su presentación como DT de Gimnasia y Esgrima de La Plata

Diego Armando Maradona fue presentado de manera oficial como nuevo entrenador de Gimnasia y Esgrima de La Plata. El formado en Argentinos Juniors dirigió su primer entrenamiento en el estadio Juan Carmelo Zerillo, conocido popularmente como "El Bosque", repleto de gente y previo a la práctica, dio un emotivo discurso a los hinchas del Lobo, al ritmo de "el que no salta es un inglés", cántico dedicado a Juan Sebastián Verón, presidente del archirrival Estudiantes de La Plata.

"Ustedes los hinchas, nos van a dar el plus para ganar los partidos. ¡Y los vamos a ganar! Esta camiseta es la más linda del mundo porque tienen nuestros colores. Acá estoy en mi casa", inició Maradona.

El ex técnico de la Selección de Argentina está recuperándose por una operación en su rodilla, motivo por el que no era segura su llegada a la banca de Gimnasia, sin embargo, el ídolo transandino terminó poniéndose el buzo y señaló: "No voy a faltar a ningún entrenamiento".

"Mientras yo esté acá, el grupo va a ser un ejemplo. El domingo nos vamos a jugar la vida. Vamos a trabar con la cabeza y les pido a los jugadores que se maten por esta gente. El jugador que no corre, no juega. El equipo que venga a jugarnos, se tendrá que matar", agregó el ex Napoli.



Finalmente, el campeón del mundo en México 1986, indicó que para salir de la incómoda posición que vive el club, actualmente está en la última posición de la Superliga Argentina 2019/2020 y en los promedios, deberán trabajar para conseguir resultados positivos: "No soy un mago, acá hay que trabajar para ganar los partidos. Yo quiero ganarme la plata corriendo, como lo hice toda mi vida".

El ex Boca Juniors se emocionó hasta las lágrimas tras finalizar el entrenamiento y también en la conferencia de prensa. El debut de Maradona como entrenador de Gimnasia y Esgrima de La Plata no será fácil, el Diego se estrenará ante el actual campeón de la Superliga Argentina, Racing Club. El encuentro entre El Lobo y La Academia será el domingo 15 de septiembre, a las 11:00 horas en el estadio Juan Carmelo Zerrillo.

